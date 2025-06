LIVE Brescia-Trapani 23-30 Serie A basket 2025 in DIRETTA | ballano le difese e sorridono i siciliani

Assapora ogni attimo di questa sfida mozzafiato tra Brescia e Trapani, dove le difese ballano e i sorrisi siciliani si fanno più intensi. La tensione cresce con ogni azione, mentre i punti si accumulano in un susseguirsi di emozioni. Resta aggiornato in tempo reale cliccando qui: il match ti riserva sorprese ad ogni frazione!

23-30 Tripla di Eboua e +7 Trapani! Si chiude il primo quarto con ben 53 punti messi a segno 23-27 12 ai liberi per Ndour 22-27 Canestro di Notae 22-25 22 ai liberi per Bilan 20-25 Canestro di Horton dopo una palla rubata sulla metà campo 20-23 22 ai liberi per Dowe, con Trapani già in bonus 18-23 Canestro di Horton, oltre 40 punti segnati in 6 minuti 18-21 Canestro di Bilan e Brescia resta in scia 16-21 23 ai liberi per Robinson dopo un ingenuo fallo di Burnell 16-19 E dopo il timeout tripla di Rivers! 13-19 TRIPLA DI ROBINSONNNNNNNNN! Timeout Brescia 13-16 Canestro di Petrucelli e prova un piccolo allungo Trapani 13-14 Canestro di Robinson 13-12 TRIPLA DI DELLA VALLEEEEEEEEE! Già nove punti per lui 10-12 A segno Petrucelli e non si spezza l'equilibrio al Palaleonessa 10-10 12 per Della Valle dalla lunetta 9-10 Non si ferma Horton 9-8 Canestro di Ivanovic 7-8 Ancora Horton a segno da sotto canestro 7-6 22 ai liberi per Della Valle 5-6 Botta e risposta e risponde Horton 5-4 Risponde Ivanovic con classe 3-4 Canestro di Alibegovic 3-2 22 di Petrucelli dopo il fallo di Bilan 3-0 TRIPLA DI DELLA VALLEEEEEE per dare il via alla partita 20:45 Si comincia! Primo possesso Brescia 20:43 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l'inizio del match: Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (Brescia); Robinson Galloway Petrucelli Alibegovic Horton (Trapani) 20:40 Attard, Giovannetti e Bongiorni i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due! 20:35 Come detto, fattore campo che è saltato due volte di fila al Palashark e ora Brescia ha il match point per conquistare quella che sarebbe la sua prima finale nella storia.