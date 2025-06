L’Isola dei Famosi Simona Ventura furiosa | Come ti permetti? L’accaduto

L’Isola dei Famosi infuoca gli animi: Simona Ventura, nota conduttrice e giudice severo, esplode in una furiosa reprimenda nei confronti di una naufraga. La frase di Jasmin rivolta a Chiara Balinstreri ha scatenato reazioni immediate e polemiche sui social. Ma cosa c’è dietro questa tensione? Scopriamo insieme le dinamiche che hanno acceso il clima sull’isola e le reazioni della protagonista, Chiara, che sottolinea: "La sua frase è il commento della persona che non capisce che io

L’Isola dei Famosi, Simona Ventura sbotta verso una naufraga: “Come ti permetti?”. L’Isola dei Famosi, la frase infelice di Jasmin nei confronti di Chiara Balinstreri ha scatenato tantissime polemiche. Dopo aver visionato la clip, la naufraga Chiara commenta: “La sua frase è il commento della persona che non capisce che io sono qui per portare altro e non solo il vittimismo di cui parla. Non credo di campare di esibizionismo, se parla di visibilità, non vengo dai programmi che ha fatto lei. Sono contenta così”. Leggi anche Patty Pravo: esce RATATAN, elogio della libertà femminile L’opinionista sbotta verso la naufraga. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, Simona Ventura furiosa: “Come ti permetti?”. L’accaduto

Mentre sull'#Isola si inaspriscono i conflitti e il fuoco rischia di spegnersi, su Montecristo Jey e Chiara si confidano. I due affronteranno una prova per ottenere una ricompensa che farà tutti felici... o forse no? Non perdere il Daytime di oggi per scoprirlo! Tweet live su X

"Quindi nel Sessantotto brulicante di politica e di passione loro scelsero la passione." Mario condivide con Loredana la storia dei suoi genitori. #Isola Tweet live su X

