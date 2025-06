L’Isola dei Famosi Dino Giarrusso contro Teresanna | Hai fatto Uomini e Donne non sei superiore a nessuno

Siamo a un passo dalla quinta puntata de "L'Isola dei Famosi 2025", e il clima si fa incandescente! Il battibecco tra Dino Giarrusso e Teresanna Pugliese accende gli animi, rivelando le tensioni di un gruppo in cerca di equilibrio. Chi avrà la meglio in questo scontro tra titani della TV? In un reality che esplora la lotta per la sopravvivenza e la fama, ogni parola pesa come una fronda di palma. Non perderti le scintille

Lo scontro tra i due naufraghi divide il gruppo e infiamma il reality, Dino e Teresanna si rinfacciano tutto: dal passato in TV al presunto egocentrismo. Alla vigilia della quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, in onda stasera 4 giugno, l'atmosfera alla Playa Dos si è fatta rovente. I primi veri screzi tra i naufraghi sono esplosi tra due tra i protagonisti più attesi di questa diciannovesima edizione: Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso. Teresanna non si trattiene e affonda il colpo L'ex tronista di Uomini e Donne, attuale leader della settimana, ha deciso di mettere le cose in chiaro, e non ha risparmiato critiche nei confronti dell'ex europarlamentare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso contro Teresanna: “Hai fatto Uomini e Donne, non sei superiore a nessuno”

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Un televoto flash a sorpresa stravolgerà gli equilibri sull’#Isola. Dino, Mario e Patrizia sono già in nomination, ma non saranno gli unici a rischiare di abbandonare le spiagge di Cayo Cochinos. Ci vediamo domani sera con la quinta imperdibile puntata dell’Iso Tweet live su X

"Io so di avere le mie ragioni, lui pensa di avere le sue" Loredana sta cercando di instaurare una convivenza "il più possibile civile e pacifica" con Mario. #Isola Tweet live su X

