L’Isola dei Famosi Dino è l’eliminato | la proposta della conduttrice

L’Isola dei Famosi si infiamma ancora una volta, con Dino protagonista di un’eliminazione che ha sorpreso tutti. La conduttrice ha avanzato una proposta sorprendente per il naufrago, mentre Dino, tra emozioni e riflessioni, si prepara a lasciare l’isola. In una settimana di nomination traboccante di tensione, i protagonisti si confrontano tra sentimenti e strategie. Ma cosa riserverà il futuro a Dino e agli altri naufraghi? Restate con noi per scoprirlo!

L’Isola dei Famosi, Dino è l’eliminato della nuova puntata: la proposta della conduttrice per il naufrago. L’Isola dei Famosi, Dino, Patrizia e Mario questa settimana si sono trovati in Nomination. Dino in diretta poco prima di scoprire l’esito del televoto ha commentato: “Sono stato bellissimo, sono felice di aver fatto questa esperienza. .”, Patrizia ha replicato: “Lo apprezzo tantissimo, non sono laureata come lui. Ho trovato un grande papà in Mario, nonostante siamo completamente diversi”. “Voglio solo dire grazie ai lavorati di questo spazio enorme, ai lavoratori italiani in Honduras” conclude Mario. 🔗 Leggi su 361magazine.com