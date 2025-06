l isola dei famosi cosa accadrà questa sera secondo gli esperti sisal

Stasera all’Isola dei Famosi si preannuncia una puntata imperdibile, con tensioni alle stelle e decisioni cruciali all’orizzonte. Gli esperti Sisal svelano che il televoto potrebbe portare a un nuovo abbandono, scuotendo le dinamiche del gruppo. Chi sarà il prossimo a lasciare l’Honduras? Scopriamolo insieme e prepariamoci a sorprendenti rivelazioni!

L’Isola dei Famosi, al via una nuova puntata questa sera: cosa accadrà mercoledì 4 giugno?. La diciannovesima edizione dell’ Isola dei Famosi è sempre più ricca di colpi di scena, abbandoni, tensioni e battibecchi. Nella puntata di questa sera scopriremo chi, tra i naufraghi al televoto, dovrà abbandonare l’Honduras: secondo gli esperti Sisal il duello potrebbe giocarsi tutto tra l’ex iena Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Entrambi i naufraghi sono infatti offerti a 66,00 per la vittoria finale. E Mario Adinolfi? In questi giorni l’hype su un suo possibile ritiro è altissimo, ma sembrerebbe da scartare l’ipotesi di vederlo uscire per volere del pubblico. 🔗 Leggi su 361magazine.com