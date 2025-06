L’Isola dei Famosi 2025 richiesta squalifica per Jasmin Salvati | il caso Balistreri

L’Isola dei Famosi 2025 continua a scuotere le acque televisive, tra richieste di squalifica e polemiche. La recente vicenda di Jasmin Salvati e il caso Balistreri hanno acceso i riflettori su un’edizione tutt’altro che tranquilla, portando il Codacons a intervenire. Tra ritiri e controversie, questa stagione si profila come una delle più tumultuose di sempre, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa succederà ora. Cosa riserverà il futuro di questa avventura?

No, questa non è un’edizione de L’Isola dei Famosi particolarmente fortunata. Dopo i tanti ritiri, ecco l’intervento del Codacons. Occorre precisare che questo tipo di comunicati non richiede altro se non la minima sollecitazione, certo, ma non rappresenta ovviamente una notizia positiva per Mediaset o per Veronica Gentili, al suo primo test. Cosa viene chiesto? La squalifica immediata di Jasmin Salvati. Jasmin Salvati contro Chiara Balistreri. Al netto del fatto che più di qualcuno si sia chiesto chi fosse Jasmin Salvati, la giovane ha saputo far parlare di sé in maniera decisamente rapida e negativa. 🔗 Leggi su Dilei.it