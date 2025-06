L' ISISS De Luca di Avellino partecipa al progetto Getta via i pregiudizi

L'ISISS De Luca di Avellino si unisce con entusiasmo al progetto "Getta via i pregiudizi", un'iniziativa che affronta tematiche cruciali come sostenibilità e diritti umani. In un periodo in cui la società è sempre più chiamata a superare le barriere culturali, questo progetto rappresenta un'opportunità imperdibile per educare le nuove generazioni. Non perdere l'occasione di scoprire come l'istruzione può diventare un potente strumento di cambiamento sociale!

È ripartito ufficialmente il progetto "Getta via i pregiudizi", ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility, e patrocinato dal Comune di Firenze. L'attività si inserisce dentro alle azioni previste dal Protocollo per la sostenibilità e i diritti.

