Lisa Melidoni querelata per diffamazione da Enrico Vanzina | “Non mi sorprende ha fatto tutto questo al fratello morto”

La faida tra le famiglie Melidoni e Vanzina si infiamma: Lisa Melidoni è stata querelata per diffamazione da Enrico Vanzina. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione del ricordo e dell'eredità artistica, soprattutto dopo le accuse di truffa rivolte al regista dalla vedova di Carlo Vanzina. In un contesto in cui il gossip e le polemiche si intrecciano con la cultura pop, chi avrà la meglio in questa battaglia legale?

Elisabetta Melidoni commenta la querela per diffamazione che Enrico Vanzina ha avanzato nei confronti della cognata e delle nipoti. Azione legale che arriva dopo la vedova di Carlo Vanzina ha denunciato il regista per truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Lisa Melidoni querelata per diffamazione da Enrico Vanzina: “Non mi sorprende, ha fatto tutto questo al fratello morto”

Riporta fanpage.it: Elisabetta Melidoni commenta la querela per diffamazione che Enrico Vanzina ha avanzato nei confronti della cognata e delle nipoti ...

Elisabetta Melidoni contro il cognato Enrico Vanzina: «Nulla mi sorprende più da chi è stato capace di fare tutto questo a un fratello morto»

Come scrive msn.com: Melidoni ha denunciato Enrico Vanzina per tentata truffa, lui l'ha querelata per diffamazione. La vedova: «Noi eredi di Carlo sempre escluse, ha falsificato delle firme» ...

LISA MELIDONI, MOGLIE DI CARLO VANZINA, CHI È?/ Il religioso silenzio: non una parola ma tanto dolore

Secondo ilsussidiario.net: Nel giorno della morte di Carlo Vanzina si è parlato molto anche di sua moglie Lisa Melidoni. Uno dei punti fissi del loro amore era stata la figlia di lei, Virginie, figlia che la donna aveva ...