L’ira di Rita Poggi sulle Iene | Chiara non aveva l’amante basta infangare la sua memoria E gli avvocati ora minacciano querela

Rita Poggi rompe il silenzio e fa sentire la sua voce carica di indignazione. Dopo anni di lutto, la madre di Chiara non tollera più le illazioni che infangano la memoria della figlia, uccisa tragicamente nel 2007. Gli avvocati sono pronti a scendere in campo contro chi ha osato insinuare un amante fantasma. Scopriamo insieme come una madre affronta l’ingiustizia e la manipolazione, rivendicando verità e rispetto per la sua ragazza.

«Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso». Rompe il silenzio dopo giorni di illazioni e retroscena Rita Poggi, la madre della giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Ed è furiosa per le teorie che proliferano sul conto di sua figlia, in particolare l’illazione – cui ha dato credito in particolare un servizio delle Iene in onda ieri sera – di una relazione parallela tra Chiara Poggi e un altro uomo, oltre al fidanzato “ufficiale” Alberto Stasi. «Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con questi articoli

Rita Poggi, abbiamo ancora attrezzi camino di allora - Rita Poggi ricorda con angoscia l'orribile mattino del 13 agosto 2007, quando la vita le è stata stravolta dalla tragica morte della figlia Chiara.

Segui queste discussioni su X

Esclusiva #Garlasco, dietro la scia di suicidi la verità su Chiara #Poggi https://iltempo.it/attualita/2025/05/14/news/garlasco-dietro-suicidi-verita-omicidio-chiara-poggi-42608928/… @tempoweb Tweet live su X

Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni Tweet live su X