L'Inter ha dato il via al calciomercato estivo con un incontro strategico: Enzo Raiola, noto procuratore di talenti come Donnarumma, è stato ricevuto in sede. Questo segna l'inizio di una fase cruciale per i nerazzurri, che si preparano a brillare al Mondiale per Club. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la capacità di muoversi sul mercato sarà fondamentale per consolidare il successo. Chi saranno i nuovi colpi? L'attesa cresce!

È ufficialmente iniziato anche in casa Inter il calciomercato estivo, con una finestra inedita e cruciale in vista del Mondiale per Club che vedrà i nerazzurri protagonisti tra poche settimane. La giornata odierna ha segnato l’alzata del sipario su Viale della Liberazione, con l’arrivo di Enzo Raiola, procuratore – tra gli altri – di Gigio Donnarumma, ma anche di altri giovani di proprietà dell’Inter. INCONTRO – Prima visita odierna in Viale della Liberazione da segnalare la presenza di Enzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma (in scadenza nel 2026 con il club francese) e figura di rilievo nel panorama calcistico internazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter riceve Raiola in sede, procuratore di Donnarumma e non solo – Sky

