L’Inter punta Fabregas il Como fa muro? Suwarso punge sui social!

L’Inter, dopo l’addio di Inzaghi, è in cerca di un nuovo condottiero e punta su Cesc Fabregas, ma il Como alza il muro. Il messaggio del Presidente Suwarso accende i riflettori su una trattativa che potrebbe rivoluzionare la panchina nerazzurra. Riflessioni sul futuro del calcio italiano si intrecciano con questa mossa: l'allenatore ex campione potrebbe essere il segnale di un cambiamento. Cosa ne pensate?

L’Inter sembra aver puntato con forza Cecs Fabregas. Il Como, però, non è intenzionato a separarsi dal suo allenatore. Il messaggio del Presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, lascia intendere qualcosa? ALLA RICERCA – Da poco meno di ventiquattr’ore la panchina nerazzurra è vuota. Dopo l’addio ufficiale di Simone Inzaghi, che ha già lasciato Milano, l’Inter è alla caccia del nuovo allenatore. Stando a quanto emerso di recente, la dirigenza nerazzurra non si è fatta trovare del tutto impreparata alla decisione del suo ex tecnico piacentino. Il blitz verso un profilo in particolare, infatti, era già iniziato da qualche tempo. 🔗 Leggi su Inter-news.it