L’inferno patito dagli ostaggi di Hamas usciti da Gaza e da chi resta

La scorsa settimana la guerra di Gaza ha superato i se.

Riporta ilfoglio.it: Dal cibo a chi legge il Corano, dall'omosessualità nascosta per non essere uccisi fino a chi vuole suicidarsi. Il racconto dei sopravvissuti alla prigionia dei tunnel a Gaza ...

Cosa vogliono dire 600 giorni in ostaggio di Hamas. Tre testimonianze

Come scrive ilfoglio.it: Tutti i fronti dei rapiti e delle loro famiglie, la battaglia contro i terroristi della Striscia, la freddezza della comunità internazionale, i ritardi del governo israeliano. La lotta anche contro ch ...

Israele Medio Oriente, Netanyahu: "Se Hamas non libera ostaggi sabato sarà guerra"

Secondo tg24.sky.it: Trump ha minacciato ''l'inferno'' per Hamas se non libererà gli ostaggi entro mezzogiorno di sabato e a chiesto a Israele di ritirarsi dall'accordo. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ...