La linea AV Roma-Napoli sta affrontando un rallentamento a causa di un intervento tecnico. Mentre i treni procedono a passo ridotto, Rfi assicura assistenza ai passeggeri. Questo episodio ci ricorda quanto la tecnologia e la manutenzione siano fondamentali per garantire un viaggio fluido nel nostro Paese. E in un’epoca in cui la mobilità sostenibile è sempre più al centro del dibattito, ogni imprevisto mette in luce l’importanza di investire nella sicurezza ferroviaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea AV Roma – Napoli per un problema tecnico all’infrastruttura. In corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Potenziata l’assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate. Lo rende noto un comunicato di Ferrovie italiane. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Linea AV Roma-Napoli rallentata, in corso intervento dei tecnici

