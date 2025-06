L' indice Pmi della Germania scende oltre le stime a 485 punti

La caduta dell'indice PMI in Germania, sceso a 48,5 punti, segna un campanello d'allarme per l'economia europea. Questo calo oltre le aspettative evidenzia una contrazione nei servizi, con impatti potenzialmente significativi sul mercato del lavoro e sulla fiducia dei consumatori. In un contesto di crescente incertezza globale, la stabilità economica della locomotiva europea è più cruciale che mai. Rimanete sintonizzati per scoprire come questi sviluppi influenzeranno il nostro futuro.

L'indice composito Pmi della Germania è sceso oltre le stime da 50,1 a 48,5 punti, contro i 48,6 previsti, nel mese di maggio. In ribasso anche l'indice Pmi del settore dei servizi, sceso da 49 a 47,1 punti, a fronte dei 47,2 previsti.

