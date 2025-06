L' impressionante incendio scoppiato all' Università della Tuscia VIDEO

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia, trasformando un luogo di apprendimento in un teatro di fiamme e paura. La facoltà di Agraria è stata evacuata, mentre le colonne di fumo nero si alzano nel cielo di Viterbo. In un periodo in cui i cambiamenti climatici intensificano il rischio di incendi, questo evento ci ricorda la vulnerabilità delle nostre istituzioni. Segui gli sviluppi di questa situazione critica!

AGI - Fiamme all'università della Tuscia, a Viterbo, in particolare nella facoltà di Agraria dove sono stati evacuati gli edifici. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città. Al momento non risultano feriti o ustionati. Sul posto i vigili del fuoco. Come riporta 'Tusciaweb', alcuni testimoni che si sono trovati vicino al rogo hanno riferito di aver sentito anche esplodere delle finestre. La zona è stata circoscritta per ragioni di sicurezza per circa 200 metri. Su ordine del presidente del tribunale, anche il palazzo di giustizia è stato evacuato. Finestre chiuse. A seguito dell'incendio il Comune di Viterbo sui suoi profili social ha rilasciato un appello importante per la popolazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'impressionante incendio scoppiato all'Università della Tuscia (VIDEO)

