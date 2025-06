L’impegno dell’Arma | più controlli durante l’estate

Con l'estate alle porte, l'Arma dei Carabinieri di Imola intensifica i controlli per garantire sicurezza e prevenzione tra i giovani. Mentre le serate si animano, il focus è su un divertimento responsabile. Questo impegno non solo tutela la comunità, ma riflette un trend crescente: la sicurezza come priorità nelle uscite estive. La presenza delle forze dell'ordine diventa sinonimo di tranquillità e serenità per tutti. Siate prudenti, godetevi l'estate!

La scuola è ormai agli sgoccioli, il caldo avanza e le giornate si fanno sempre più lunghe. Con l’arrivo dell’estate, crescono i momenti di socialità all’aperto, specie tra i più giovani. E anche l’Arma dei carabinieri di Imola si prepara a fare la sua parte, puntando sulla prevenzione. Su indicazione del comando provinciale, i militari agli ordini del comandante Domenico Lavigna intensificheranno nelle prossime settimane i controlli serali sul territorio, con un’attenzione particolare alle aree verdi. "Le pattuglie saranno rafforzate soprattutto in prossimità dei parchi", fanno sapere dalla caserma di via Morelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impegno dell’Arma: più controlli durante l’estate

