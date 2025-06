Liguria qualità eccellente per il 90% delle acque di balneazione | Mappa interattiva

Scopri come la Liguria si distingue per la qualità delle sue acque di balneazione, con il 90% dei punti monitorati che garantiscono standard eccellenti. Grazie alla mappa interattiva, potrai esplorare in tempo reale i risultati dei controlli e scegliere le spiagge più sicure e piacevoli. La stagione balneare si avvicina: preparati a vivere un’estate all’insegna del relax e della sicurezza, grazie ai rigorosi controlli che iniziano già dal 1° aprile.

La stagione balneare in Italia va dal 1° maggio al 30 settembre, ma i controlli iniziano già dal 1° aprile. In Liguria, la rete 2025 conta 381 punti di campionamento. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Liguria, qualità “eccellente” per il 90% delle acque di balneazione | Mappa interattiva

