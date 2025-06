Lieto fine a Zeri ritrovato l’anziano cercatore di funghi disperso nel bosco

Un lieto fine per la comunità di Zeri: l’anziano cercatore di funghi disperso nel bosco di Rossano è stato ritrovato incolume. Dopo ore di intense operazioni di ricerca, il suo ritorno a casa porta sollievo e gioia. La determinazione dei soccorritori e la speranza della famiglia si sono concretizzate in questo felice epilogo. Un esempio di solidarietà e resilienza che riaccende la fiducia nella forza della comunità.

ZERI – Un lieto fine per le lunghe e complesse operazioni di ricerca che hanno tenuto con il fiato sospeso la comunità di Zeri e i soccorritori. L'anziano cercatore di funghi, un uomo di 84 anni disperso dal pomeriggio di ieri (3 giugno) nella zona del Bosco di Rossano, è stato ritrovato incolume. Le ricerche, scattate immediatamente dopo l'allarme, hanno visto un'imponente mobilitazione di forze. La stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso alpino e speleologico toscano ha coordinato gli sforzi congiunti di Guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri. Per supportare le operazioni, è stato attivato anche il Coa (Comando operazioni aerospaziali) dell'Aeronautica Militare, che ha fornito un prezioso aiuto con l'utilizzo della termocamera per le ricerche notturne.