Liceo Mariotti la III E vince il torneo di istituto e lascia da imbattuta

La classe III E del liceo Mariotti scrive una pagina di storia sportiva, vincendo per il secondo anno consecutivo il torneo di pallavolo. Con un percorso da imbattuti, questi giovani atleti dimostrano che il lavoro di squadra e la determinazione possono portare a grandi risultati, soprattutto in un anno cruciale come l'ultimo di liceo. Un successo che va oltre il campo, un simbolo di crescita e unitĂ in un periodo di sfide.

La classe III E del liceo classico Mariotti ha vinto, per il secondo anno consecutivo, la finale del torneo di pallavolo dell'istituto. Una grande emozione per gli alunni e i professori essendo l'ultimo anno di liceo e ormai prossimi all'esame di Stato. La squadra era composta da Marco Nardoni.

"Tanto gentile e tanto onesta suona", concerto di fine anno a San Pietro per l'Orchestra del liceo Mariotti - Il concerto di fine anno dell'Orchestra del Liceo Mariotti si svolgerà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 21 nella Basilica di San Pietro a Perugia.

