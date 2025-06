Licenziata per molestie a un collega la Cassazione | “Comportamento contrario al vivere civile”

La Cassazione fa chiarezza su un tema sempre più attuale: il rispetto sul posto di lavoro. Annullando la decisione della Corte d’Appello, ha sottolineato che le molestie non solo violano la dignità individuale, ma minano anche il processo produttivo. Un richiamo forte a una cultura aziendale sana e rispettosa, fondamentale in un'epoca in cui la tutela dei diritti diventa imprescindibile. È ora di dire basta a comportamenti inaccettabili!

La Cassazione ha cancellato una decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di una lavoratrice a Parabiago (Milano) per molestie sessuali ai danni di un collega. I giudici: "Ha anche rallentato il processo produttivo dell'azienda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Licenziata per molestie a un collega, la Cassazione: "Condotta contraria ai valori della realtà sociale" - La Cassazione ha messo un punto fermo: le molestie sul lavoro non possono essere tollerate, neanche per il prestigio di un marchio come Louboutin.

Segui queste discussioni su X

L’omertà desolante nel caso di Piacenza La vicenda del direttore del reparto di Radiologia dell’ospedale Guglielmo licenziato per giusta causa dopo 32 episodi di violenza e molestie ai danni di dottoresse, infermiere e ausiliarie @elvira_serra Tweet live su X

Lautaro-Thuram miglior coppia d’attacco in Europa? ???? i numeri parlano chiaro ? Goal: 38 ? Assist: 20 ??? colf malate di cancro licenziate: 1 violenze domestiche eseguite: 1 ON FIRE Tweet live su X

Dalle recenti violenze nelle città italiane, passando alla prima laurea discussa da un avatar, fino all'ultimo licenziamento di Volodymyr Zelensky. Questo e altro ancora nel tg serale di Byoblu. ? Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Licenziata per molestie a un collega, la Cassazione: "Condotta contraria ai valori della r...

Riporta msn.com: AGI - La Cassazione cancella una decisione della Corte d'Appello di Milano che, pur ritenendo provati i fatti, aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di una lavoratrice di uno stabilimento che ...

Molestie sessuali in ufficio, anche una frase può costare il posto

Scrive quifinanza.it: Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6345 dello scorso 10 marzo, una pronuncia in cui questo giudice ha detto sì al licenziamento in tronco per il dipendente colpevole di molestie ...

Stalker nella vita privata, licenziato dal lavoro: sì della Cassazione

Da quifinanza.it: La Cassazione conferma il licenziamento di un poliziotto per stalking ai danni dell’ex: la vita privata può influire sul rapporto di lavoro. Scopri cosa prevede la legge e cosa cambia per ...