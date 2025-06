Libri Firenze Fiera | Il pensiero dei nativi americani di Alessandro Martire Il sostegno ai Lakota Sioux

Firenze si prepara a celebrare la cultura e la saggezza dei nativi americani con il secondo appuntamento di Villa Vittoria Cultura. Alessandro Martire presenta il suo libro "Il pensiero dei nativi americani", un'opera che non solo illumina le idee profonde dei Lakota Sioux, ma invita anche alla riflessione su temi attuali come i diritti umani e la preservazione delle culture. Scopri come queste storie possano ispirare il nostro presente!

Secondo appuntamento della stagione 2025 di Villa Vittoria Cultura, che anche quest’anno mette in campo personalità del mondo della cultura e dell’attualità in grado di attrarre un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Protagonista Alessandro Martire con il suo libro “Il pensiero dei nativi americani” (Edizioni Giunti). L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Libri, Firenze Fiera: “Il pensiero dei nativi americani”, di Alessandro Martire. Il sostegno ai Lakota Sioux

Contenuti che potrebbero interessarti

Firenze, apre un angolo di lettura dove prendere, donare o scambiare libri - Firenze apre un nuovo angolo di lettura, il Book Corner del Centro Slataper, inaugurato il 27 maggio.

Segui queste discussioni su X

Grazie Firenze... purtroppo non solo siete arrivati il doppio della capienza della sala e siete dovuti restare in piedi al caldo, ma anche finiti tutti i (tanti) libri che @libraccio ha portato. Ci vediamo mercoledì a Sulmona. Tweet live su X

Il 5-6 giugno 2025 a Firenze si terrà "Rinascimento in Economia", Manifesto per una nuova economia. Noi partecipiamo con una intera sessione dal titolo "Economia del benessere" che si terrà il 5 giugno dalle ore 11:45 alle ore 13:15. Partecipa e condividi. Tweet live su X