Liam Gallagher parla delle prove degli Oasis prima del tour | Sono da paura

Il gesto spontaneo di Liam Gallagher ha riacceso la fiamma della passione tra i fan, pronti a rivivere le emozioni delle storiche esibizioni degli Oasis. Con prove così energiche e piene di grinta, l’attesa per il reunion tour si fa sempre più palpabile: sarà un ritorno epico che nessuno vorrà perdere. Preparatevi a vivere un’esperienza musicale indimenticabile, perché questa volta gli Oasis promettono di stupire come non mai.

«We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG». Due righe buttate giù a caso sono bastate a Liam Gallagher per accendere l’entusiasmo dei fan, ormai in pieno conto alla rovescia per l’inizio dell’attesissimo reunion tour degli Oasis, che torneranno a suonare insieme dopo sedici anni di assenza dalle scene. La data zero è prevista tra un mese esatto, il 4 luglio, al Principality Stadium di Cardiff, in Galles. Poi, nella speranza che i due fratelli Gallagher non litighino prima, la tournée si sposterà in altre città del Regno Unito e dell’ Irlanda, per poi volare oltreoceano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it