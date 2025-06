l fbi dà la caccia a chi mutila i bimbi ira del mondo lgbt

L'FBI è in allerta: la mutilazione dei bambini sta catalizzando l'ira della comunità LGBT e solleva interrogativi etici fondamentali. Questo caso non è solo una questione di giustizia, ma un riflesso di un dibattito sociale più ampio sulle identità e i diritti. Ciò che emerge è un contrasto tra scienza e ideologia, spingendo a riflettere su quanto sia cruciale ascoltare i dati prima di prendere posizioni. La verità potrebbe sorprenderci.

È sempre stimolante osservare come la scienza venga chiamata in causa e magnificata solamente quando si attiene al copione prestabilito. Ogni volta che emerge qualche relativa certezza leggermente disturbante (per l’ideologia prevalente), ecco che i dati passano in secondo piano, gli studi si possono serenamente ignorare e le azioni politiche divengono immediatamente soprusi. L’appello dell’Fbi. L’Fbi – niente meno – ha pubblicato sui profili social un curioso appello: «Aiuta I’Fbi a proteggere i bambini», si leggeva nel post. «Come ha chiarito il Procuratore generale, proteggeremo i nostri bambini e e riterremo responsabili coloro che li mutilano con il pretesto di cure affermative del genere ». 🔗 Leggi su Panorama.it