L' ex Majestic torna a splendere | si chiamerà W Florence ecco quando apre e come sarà fatto

Firenze si prepara a vivere una nuova era del lusso con l’apertura del W Florence, il 1 luglio! Dopo un decennio di lavori, l’ex Hotel Majestic risplende in un mix di eleganza contemporanea e tradizione toscana. Questo riassetto non è solo un restyling edilizio, ma segna un trend crescente nel settore dell’hotellerie: la valorizzazione del patrimonio storico attraverso il comfort moderno. Non perderti la rinascita di un simbolo fiorentino!

Firenze si appresta a dare il benvenuto a una nuova icona dell'ospitalità: il W Florence. Dopo dieci anni di attesa e un complesso percorso di riqualificazione, l'ex Hotel Majestic riapre le sue porte il 1 luglio, trasformato in un hotel a cinque stelle di proprietà di Progetto Majestic S.r.l. e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - L'ex Majestic torna a splendere: si chiamerà W Florence, ecco quando apre e come sarà fatto

Segui queste discussioni su X

Dolomiti Meteo Tweet live su X

enrico valtellina Tweet live su X

Natascia Nobili (@NatasciaNobili) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

L’ex Lavatoio torna a splendere

Secondo ilrestodelcarlino.it: L’ex Lavatoio torna a vivere ... l’importante edificio pubblico torna almeno in parte a splendere. I lavori si stanno ultimando e l’idea di trasformare la struttura in un contenitore ...

Il restauro è finito L ex Cobianchi torna a splendere

Segnala ilgiornale.it: Chi vuole sbirciare sotto, per vedere l ex Albergo Diurno Cobianchi, può già farlo dai lucernai in vetro che si affacciano tra la Galleria e piazza Duomo, in via Silvio Pellico. O lanciare uno ...

L’ex chiesa di San Francesco torna a splendere

Scrive ilrestodelcarlino.it: Un altro schiaffo al terremoto del 2012.A San Giovanni in Persiceto è infatti in previsione l’apertura, dopo i lavori di restauro e riqualificazione, dell’ex chiesa di San Francesco ...