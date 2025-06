L’ex centrocampista del Manchester United e dell’Inghilterra licenziato da Middlesbrough

Un colpo di scena nel mondo del calcio! Michael Carrick, l'ex centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese, è stato licenziato dal Middlesbrough. Dopo una stagione deludente, in cui il club non è riuscito a centrare i play-off, la decisione è stata inevitabile. Scopriamo insieme le ragioni dietro questo cambiamento e cosa significherà per il futuro della squadra.

2025-06-04 14:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Middlesbrough ha licenziato il capo allenatore Michael Carrick dopo che il club non è riuscito a raggiungere i play-off del campionato. I Teessiders hanno concluso 10 ° dopo aver vinto solo una delle ultime sei partite e il club ha deciso di separarsi dall’ex centrocampista del Manchester United, del Tottenham e dell’Inghilterra. Carrick si unì a Middlesbrough nell’ottobre 2022 e fece una forte impressione iniziale, portandoli a un traguardo di alto livello, ma non sono riusciti a raggiungere i playoff nelle due stagioni successive e il presidente Steve Gibson ha deciso di esercitare l’ascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

