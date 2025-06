Leverkusen Conferma Flekken Firma mentre Brentford porta Kelleher da Liverpool

Il Bayer Leverkusen si rinforza con l'arrivo del portiere Mark Flekken, mentre Brentford risponde con il talento di Caoimhín Kelleher dal Liverpool. Un gioco di strategia che riflette le dinamiche del calciomercato europeo: chi acquista, chi vende, e ogni mossa è un passo verso l'elite. E tu, sei pronto a seguire questa corsa al miglioramento? Le sorprese non finiscono mai!

2025-06-03 17:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Bayer Leverkusen ha completato la firma del portiere di Brentford Mark Flekken, con le api che hanno annunciato come sostituto Caoimhín Kelleher. Flekken si trasferisce a Leverkusen in un accordo che si ritiene valga 11 milioni di sterline, il Paesi Bassi Internazionale firma un contratto fino al giugno 2028. Kelleher, nel frattempo, si unisce a Brentford da Liverpool con un accordo di cinque anni con un’opzione per un ulteriore anno. Si dice che Brentford abbia pagato i campioni della Premier League £ 18 milioni per la Repubblica d’Irlanda Internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com