L' Europa punta sull' AI multilingue | App pisana scelta per l' assistenza legale

L’Europa punta sull’intelligenza artificiale multilingue per rafforzare l’inclusione e la competitività. Pisa si distingue come scelta pionieristica per l’assistenza legale, aprendo nuove frontiere di innovazione e collaborazione. In un contesto globale in rapido cambiamento, questa iniziativa promette di collegare culture e sistemi, garantendo che nessuno venga lasciato indietro. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà concreta, affinché…

Pisa, 4 giugno 2025 - L’Europa gioca la propria partita nella corsa globale all’Intelligenza Artificiale e lancia LLMs4EU – Large Language Models for the European Union, un progetto strategico per costruire modelli linguistici realmente multilingue, etici e allineati ai valori comunitari. L’obiettivo è colmare il divario linguistico e tecnologico che oggi rischia di penalizzare milioni di cittadini europei e garantire che tutte le lingue dell’Unione abbiano accesso a un’Intelligenza Artificiale di alta qualità e affidabile. I principali modelli di IA, infatti, sono attualmente addestrati in lingua inglese, con il risultato che la precisione delle risposte si riduce sensibilmente se interrogati in altre lingue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Europa punta sull'AI multilingue: App pisana scelta per l'assistenza legale

