L’Europa del futuro | se ne parla a Siena Il dialogo per affrontare anni difficili

Dal 19 al 21 giugno, la Certosa di Pontignano a Siena diventa il palcoscenico della "Conferenza sull'Europa del futuro". In un momento storico in cui le sfide globali si intensificano, leader come Raffaelle Fitto discuteranno strategie per un'Unione Europea più forte e coesa. Scopriremo come il dialogo e l'innovazione possano guidare la ripresa europea. Non perdere l'occasione di essere parte di questo importante dibattito!

Siena, 4 giugno 2025 – Torna dal 19 al 21 giugno alla Certosa di Pontignano, alle porte di Siena, la “Conferenza sull’Europa del futuro” promossa dal think tank Vision e giunta alla sesta edizione, che riunirà interlocutori di primaria importanza: dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaelle Fitto all’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, da Barbara Kolm parlamentare europea del Free Party a Maria Joao Rodrigues ex ministro portoghese e presidente della Foundation for European Progressive Studies, a Mark Speich, segretario generale della Fondazione Konrad Adenauer alla prima missione all’estero del suo mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Europa del futuro: se ne parla a Siena. “Il dialogo per affrontare anni difficili”

