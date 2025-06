L' Europa del futuro nel progetto Vision | appuntamento a Siena

Sesta Conferenza di Siena sull'Europa del Futuro: appuntamento dal 19 al 21 giugno tra Siena e la Certosa di Pontignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Europa del futuro nel progetto Vision: appuntamento a Siena

La vittoria della Europa League può aiutare il Manchester United a costruire un futuro - La vittoria dell’Europa League rappresenta un’occasione storica per il Manchester United di rafforzare il proprio futuro.

#LiveIn Milano. Il presidente del M5S Giuseppe Conte: "Meloni ha rubato il futuro ai giovani. Se chiedi lo scorporo dal patto di stabilità solo per le spese militari, tu non solo distruggi l'Europa, ma il futuro dei giovani"

Oggi nella sede di Esperienza Europa - David Sassoli abbiamo ricordato Gaetano Martino, primo Presidente della @fleinaudi e protagonista indiscusso della Conferenza di Messina. Davanti ad una platea di giovani studenti abbiamo parlato del futuro dell'#U

Robesta metsola sul futuro dell’europa e il ruolo cruciale dell’italia nel progetto comune

Da gaeta.it: Europa, con 450 milioni di abitanti e un mercato unico, affronta sfide economiche, politiche e di sicurezza; l’Italia è pilastro fondamentale per rafforzare l’unità e sostenere innovazione, ambiente e ...

L’Europa è al fianco delle imprese per un futuro in cui imprese, lavoratori e territori possano crescere e prosperare

Lo riporta ilsole24ore.com: Dobbiamo avere fiducia. L’Europa è ancora il più grande progetto politico della storia, è ancora il posto migliore al mondo per vivere, formare una famiglia, e per fare impresa. Abbiamo tutto ciò che ...

Europa, dopo Ventotene la Conferenza di Messina

Secondo futuro-europa.it: Settant’anni fa, tra le sale di Messina e Taormina, sei uomini scrissero una delle pagine più importanti della storia europea. Dal 1 al 3 giugno 1955, mentre ...