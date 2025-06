L’estate di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti si anima con musica live dj set e mercatini

L'estate di Viale Tasso e Piazza Sacco e Vanzetti si trasforma in un palcoscenico vibrante! Musica dal vivo, DJ set e mercatini travolgono le serate, rendendo Riccione un fulcro di cultura e divertimento. Questo trend di valorizzazione degli spazi pubblici sta conquistando molte città italiane, creando comunità sempre più unite. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile, dove ogni sera è un nuovo evento da scoprire!

Anche per l’estate 2025 tornano gli eventi promossi dall’associazione Tasso Goethe, patrocinati dal Comune di Riccione, con un ricco calendario di iniziative pensate per animare le serate estive e arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento della città. Un programma variegato che spazia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L’estate di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti si anima con musica live, dj set e mercatini

