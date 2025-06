L' estate di Riccione è all' insegna della musica live dj set mercatini e spettacoli per bambini

Riccione si prepara a un'estate 2025 da vivere a ritmo di musica, con dj set travolgenti e mercatini che animano le serate. L'associazione Tasso Goethe, in collaborazione con il Comune, porta in scena un calendario ricco di eventi per tutte le età, puntando a trasformare la città in un palcoscenico di emozioni. Non perdere l'occasione di scoprire un'esperienza estiva unica, dove cultura e divertimento si intrecciano!

Anche per l'estate 2025 tornano gli eventi promossi dall'associazione Tasso Goethe, patrocinati dal Comune di Riccione, con un ricco calendario di iniziative pensate per animare le serate estive e arricchire l'offerta culturale e di intrattenimento della città. Un programma variegato che spazia.

