L' escursione rischia di trasformarsi in tragedia cinque ragazzi bloccati nel fiume Metauro

Un'escursione che doveva essere un'avventura si è trasformata in un incubo per cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni, bloccati nel fiume Metauro. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con l'elicottero ha evitato il peggio. Questo episodio mette in luce quanto sia importante affrontare la natura con rispetto e preparazione, soprattutto in un momento in cui sempre più giovani cercano esperienze all’aria aperta. La sicurezza deve venire prima di tutto!

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l'escursione di cinque giovani misanesi, tutti tra i 17 e i 18 anni, rimasti bloccati nel fiume Metauro e salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco. I ragazzini, nella giornata di lunedì, avevano deciso di fare una gita alle Marmitte dei Giganti nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'escursione rischia di trasformarsi in tragedia, cinque ragazzi bloccati nel fiume Metauro

