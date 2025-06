l eritrea e le sue nuove alleanze nel mar rosso con russia cina e iran

L’Eritrea, un paese dall’indomita storia e dalle sfide infinite, sta ora emergendo come protagonista di alleanze strategiche nel Mar Rosso. Con Russia, Cina e Iran che espandono la loro influenza, questa piccola nazione si sta trasformando in un crocevia geopolitico cruciale, attirando l’attenzione internazionale e cambiando le regole del gioco nella regione. Ma quali sono le motivazioni e le implicazioni di questa nuova alleanza? Scopriamolo insieme.

C'è un paese in Africa che da trent'anni sfida ogni previsione, sopravvivendo a guerre, sanzioni e isolamento internazionale. L'Eritrea, striscia di terra arroccata sul Mar Rosso, è oggi al centro di una silenziosa rivoluzione geopolitica che sta ridisegnando gli equilibri di una delle regioni più delicate del mondo. Questo stato africano è nuovamente sotto l'occhio attento dell'Occidente. A gennaio, per esempio, Michael Rubin dell'American Enterprise Institute (AEI), un influente think tank conservatore statunitense focalizzato sulla politica pubblica, ha chiesto un cambio di regime in quella che ha definito "la Corea del Nord d'Africa".