Leoni Juventus doppia doccia gelata | arrivano importanti novità per il futuro del giovane difensore del Parma Tutte le ultime

La Juventus sembra affrontare un periodo di incertezze sul mercato, e le recenti novità su Giovanni Leoni non fanno altro che aumentare la tensione. Il giovane difensore del Parma, considerato un potenziale colpo, potrebbe non approdare a Torino. Questo riflette una tendenza più ampia nel calcio italiano: le sfide economiche stanno influenzando le strategie delle big. Riuscirà la Vecchia Signora a trovare il rinforzo giusto per il suo reparto difensivo?

Leoni Juventus, doppia doccia gelata: arrivano importanti novità per il futuro del giovane difensore del Parma. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Tra i difensori accostati al mercato Juventus in queste ultime settimane c’è anche Giovanni Leoni, centrale che si è messo in mostra con la maglietta del Parma in quest’ultima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero però due ostacoli di poco conto: uno riguardante la concorrenza (con il classe 2006 che piace a un po’ tutte le big, Milan compreso), l’altro la volontà del Parma (che vorrebbe tenere in rosa almeno per un altro anno il suo gioiellino). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, doppia doccia gelata: arrivano importanti novità per il futuro del giovane difensore del Parma. Tutte le ultime

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni - La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

Segui queste discussioni su X

Alla #Juventus piace Giovanni #Leoni, difensore centrale del #Parma alto quasi due metri. La volontà dei bianconeri è quella di portare a Torino giocatori italiani, forti e di prospettiva. [@DiMarzio] Tweet live su X

Juventus, largo ai giovani: SI PUNTA LEONI Secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri vorrebbero comprare il classe 2006 del Parma Cosa ne pensate #Juventus #Leoni Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni

Come scrive calciomercato.com: FOCUS SU LEONI - La Juventus rinforzerà il proprio reparto difensivo, con o senza Renato Veiga. Cristiano Giuntoli è rimasto impressionato da Giovanni Leoni, gigante difensivo in forza al Parma.

Juventus: è lui il difensore scelto, Giuntoli è folle di quel giocatore

Scrive msn.com: Giovanni Leoni brilla in Serie A: scopri quanto costa, chi lo vuole e come la Juventus, con Giuntoli, punta sul giovane difensore. In un campionato dove l’esperienza spesso fa la differenza ...

TS - Leoni, valore triplicato rispetto all'estate: Juve, Inter e club esteri sulle sue tracce

Si legge su msn.com: Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006, unico della sua leva a giocare titolare in Serie A, ha fornito un'altra grande prestazione nella sfida contro la Juventus.Su Tuttosport se ne ...