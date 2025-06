Leoni Juve Sky il talento del Parma piace ma… È già iniziata la trattativa per portare il giocatore a Torino? Ci sono importanti novità

Il talento del Parma, Leoni, conquista i cuori dei tifosi e attira l'attenzione della Juventus. Mentre le trattative si infiammano, le ultime novità svelano un rapido movimento verso Torino, con importanti sviluppi sul suo futuro. Redazione JuventusNews24 vi porta nel cuore di questa intricata operazione di mercato, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del calciomercato bianconero. Ma cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

Leoni Juve (Sky), il talento del Parma piace ma ci sono importanti novità sul futuro del difensore: tutti i dettagli. Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le possibili mosse del calciomercato Juve soprattutto in difesa col nome di Leoni del Parma che piace molto ai dirigenti bianconeri. PAROLE – «Non è ancora iniziata la trattativa con Leoni ma è un nome che piace ai dirigenti della Juve e che si è messo in mostra. Così come c’è il nome di David che affascina i dirigenti bianconeri». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com