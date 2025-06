Leone XIV il Papa anti-woke fa il pieno di ascolti

Papa Leone XIV, il pontefice anti-woke, conquista il pubblico con il "Giubileo delle famiglie" su Rai 1. La sua visione originale e i messaggi forti attraggono un’audience sempre più attenta ai temi familiari e sociali, in un'epoca di cambiamenti rapidi e sfide culturali. Un punto interessante? La sua capacità di dialogare con le generazioni più giovani, riscrivendo le regole del sacro nel cuore della modernità . Non resta che seguire il trend!

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Giubileo delle famiglie” Rai 1) Smentendo clamorosamente che il suo Pontificato sarebbe stato una fotocopia dell’era Bergogliana, Papa Leone XIV in occasione del “Giubileo delle Famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani”, trasmesso in diretta domenica nel day time grazie a uno speciale del Tg1 in onda all’interno di A Sua immagine, mette i puntini sulle i. «Il matrimonio deve essere tra uomo e donna», ripete l’agostiniano di Chicago. Silenzio tombale di Elly Schlein, dei radical chic e delle Ă©lite che volevano trasformare il Vaticano in un braccio armato dell’ideologia woke. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV, il Papa anti-woke fa il pieno di ascolti

