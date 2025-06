Lenola sul tetto d’italia | Diego Di Maggio è campione nazionale Wtka Pro

l’entusiasmo degli appassionati: Diego Di Maggio, campione nazionale WTKA Pro, ha conquistato il tetto d’Italia con una performance da brividi. Il 18 maggio a Roma, tra adrenalina e emozioni, la kickboxing italiana ha scritto un nuovo capitolo di gloria. La serata a Stazione Birra resterà impressa come un momento storico: ecco come una passione può trasformarsi in leggenda.