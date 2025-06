Legge sulla caccia cosa vuole davvero il governo | fucilate a febbraio valichi montani e richiami vivi E perché una parte di Coldiretti si è smarcata

La recente bozza di legge sulla caccia ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo venatorio. Con provvedimenti come il divieto di fucilate a febbraio e l'uso di richiami vivi, il governo sembra voler ripensare radicalmente la tutela della fauna selvatica. Ma perché Coldiretti si è smarcata da questa posizione? È un segnale di una crescente spaccatura tra agricoltura e caccia, che merita di essere approfondita. Cosa ne pensate?

Il mondo venatorio non si dà pace. Da quando ilFattoQuotidiano.it ha pubblicato in esclusiva, in anteprima, le bozze del disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, la politica e le associazioni di cacciatori sono in fibrillazione. C’è chi con un approccio istituzionalmente più serio invita alla calma, come il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi; e chi invece attacca in maniera scomposta, come Libera Caccia (presidente Paolo Sparvoli), che accusa ilFatto.it di aver “adottato il metodo Iene” e di aver scritto “le solite scempiaggini”. L’argomentazione dell’associazione venatoria – molto fragile, a dirla tutta – è quella di aver attinto dalle “veline animaliste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it