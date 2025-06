Legata imbavagliata e con una pistola puntata al collo | arrestati tre rapinatori

Un episodio di violenza inaccettabile scuote Latina, dove tre rapinatori sono stati arrestati dopo aver terrorizzato una donna con minacce e violenze. Questo caso si inserisce in un trend allarmante di criminalità che colpisce le nostre città , sollevando interrogativi sulla sicurezza. La brutalità degli atti, come quello di puntare una pistola al collo, sottolinea l'urgenza di unire le forze per proteggere i più vulnerabili. Cosa si sta facendo per fermare questa spirale di paura?

La polizia di Latina ha arrestato tre uomini con l'accusa di aver rapinato a febbraio 2024 una donna residente in via Ezio. Altri due complici sono ricercati. La banda aveva legato, imbavagliato e minacciato con una pistola la vittima: "Se non mi dici dove sono i soldi ti sparo", si era sentita. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Legata, imbavagliata e con una pistola puntata al collo: arrestati tre rapinatori

