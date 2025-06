legambiente e ichnusa sui navigli di milano contro l abbandono del vetro

Milano, 4 giugno 2025 – Legambiente e Ichnusa uniscono le forze sui Navigli per contrastare l’abbandono del vetro. Dopo aver difeso la bellezza della Sardegna, questa collaborazione si espande nel cuore pulsante di Milano, portando un messaggio forte e chiaro: rispettare l’ambiente è un gesto di civiltà. Con la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”, si invita la città a fare la differenza…

Milano, 4 giugno 2025 – Legambiente e Ichnusa insieme per combattere l’ abbandono del vetro. Dopo anni di impegno radicato in Sardegna, per difendere la bellezza della sua terra d’origine, l’impegno di Ichnusa contro l’abbandono del vetro attraversa il mare e approda a Milano con la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. La città dove la socialità è un rito quotidiano diventa il nuovo palcoscenico di un progetto che unisce arte, sostenibilità e azioni concrete, per trasformare un gesto semplice come il riciclo in un atto di rispetto collettivo. Perché l’abbandono del vetro è un problema che riguarda tutti, e un piccolo gesto, come raccogliere e affidare al giusto contenitore una bottiglia abbandonata, o impegnarsi a smaltirla correttamente dopo il consumo, se fatto da molti, può generare un cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it