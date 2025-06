Lee Jae-myung | rafforzata l' alleanza Corea del Sud-USA e cooperazione con il Giappone

Il nuovo presidente sudcoreano, Lee Jae-myung, segna una svolta strategica: alleanza rafforzata con gli Stati Uniti e un’apertura verso il Giappone. In un contesto geopolitico in continua evoluzione, Lee promette un governo "flessibile e pragmatico", pronto a rispondere alle sfide globali. Questo approccio non solo mira a stabilizzare la regione, ma sottolinea anche l'importanza della cooperazione tra democrazie per affrontare le nuove minacce. Un cambiamento da seguire!

Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha riaffermato l' alleanza tra Corea del Sud e Usa, promettendo maggiore cooperazione trilaterale con il Giappone. Nel discorso di insediamento, a poche ore dalla vittoria alle presidenziali, Lee ha promesso un governo "flessibile e pragmatico", impegnandosi a ripristinare la democrazia. "I rapidi cambiamenti nell'ordine globale, come il crescente protezionismo e la ristrutturazione della catena di approvvigionamento, rappresentano una minaccia per la nostra stessa sopravvivenza", ha aggiunto Lee, sul caos commerciale innescato dai dazi di Donald Trump, quando l'economia dipende dall'export.

