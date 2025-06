Lee Jae-myung chi è il nuovo presidente della Corea del Sud

Lee Jae-myung, nuovo presidente della Corea del Sud, si presenta come un pragmatico al timone del cambiamento. Con il 49,3% dei voti e una partecipazione record, la sua elezione segna un momento cruciale in un Paese che cerca di rinnovarsi. In un contesto globale di incertezze politiche ed economiche, il suo approccio potrebbe rappresentare una risposta alle sfide contemporanee. Sarà interessante vedere se saprà tradurre il consenso popolare in azioni concrete!

Si definisce un pragmatico Lee Jae-myung, 60 anni, professore di Scienze politiche e leader del Partito democratico, che ha vinto le elezioni in Corea del Sud con il 49,3% dei voti, battendo il conservatore Kim Moon-soo, che si è fermato al 41,5%. L'affluenza - mai così alta dal 1997 - ha superato il 78% ed è la rappresentazione del clima di tensione che ha caratterizzato queste elezioni, svoltesi - infatti - all'indomani della proclamazione della legge marziale da parte dell'ex presidente Yoon, poi destituito dalla Corte istituzionale e accusato di alto tradimento. Per molti, in Corea del Sud, l'elezione di Lee rappresenta una scelta di stabilità dopo mesi di caos istituzionale, anche se la sua figura è oggetto di controversie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lee Jae-myung, chi è il nuovo presidente della Corea del Sud

Altre letture consigliate

Myung-Whun Chung sarà il nuovo direttore musicale della Scala dopo Riccardo Chailly - Il Teatro alla Scala di Milano ha ufficializzato la nomina di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale, succedendo a Riccardo Chailly al termine del suo mandato.

Segui queste discussioni su X

Chi è Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, e quali sono i suoi obiettivi politici: dal dialogo con la Corea del Nord alla "bomba demografica" Tweet live su X

Il candidato progressista Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud. Il suo principale rivale,il conservatore Kim Moon-soo ha riconosciuto la sconfitta, preso atto del distacco incolmabile di oltre 5 punti percentuali. Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Corea del Sud, il nuovo presidente è Lee Jae-myung: "Cercherò il dialogo con Pyongyang"

Scrive msn.com: Pace, dazi e alleanze strategiche per risanare l'economia del paese. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo presidente della Corea del Sud, il progressista Lee Jae-myung che, cavalcando l’onda ...

Sud Corea, Lee Jae-myung nuovo presidente

Secondo italiaoggi.it: Il candidato del Partito Democratico sudcoreano (DP) Lee Jae-myung ha battuto l'avversario del partito conservatore People Power Party (Ppp) Kim Moon-soo nelle elezioni presidenziali anticipate che si ...

Il presidente Lee Jae-myung promette dialogo e pace con Pyongyang

Scrive quotidiano.net: Lee Jae-myung, nuovo presidente della Corea del Sud, si impegna per il dialogo e la pace con Pyongyang, invertendo la rotta del predecessore.