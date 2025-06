L' editoriale Un giornale e una città immersi nella Storia

Oggi il Messaggero riunisce pensatori e leader a Roma per esplorare il ruolo cruciale dell'Italia in un mondo sempre più instabile. In un contesto di conflitti e guerre commerciali, la nostra storia millenaria diventa un patrimonio da cui attingere. Scopriremo come il nostro passato possa illuminare il futuro. Un’opportunità imperdibile per riflettere su come la nostra identità possa influenzare le sfide globali attuali. Non perdere questo incontro che promette idee stimolanti!

Il ruolo di Roma, e per proprietà transitiva dell'Italia, in un mondo scosso da conflitti e guerre commerciali sarà il tema del convegno-evento che oggi il Messaggero organizza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - L'editoriale/ Un giornale e una città immersi nella Storia

