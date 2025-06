L' editoriale di Simone Marchetti | I nuovi maschi | un lavoro di cura non di censura

Nel panorama culturale contemporaneo, i nuovi maschi si affermano come custodi di fragilità e responsabilità, sfidando stereotipi obsoleti. Dall'azzardo glamour di Cannes al ritmo contagioso del K-Pop, assistiamo a una rivoluzione. L'editoriale di Simone Marchetti ci invita a riflettere su un cambiamento profondo: il lavoro di cura diventa un potente atto di liberazione. Scopri come questa evoluzione sta ridefinendo il concetto di masculinità.

Dal Festival di Cannes ai palcoscenici del K-Pop, dal nuovo cinema italiano agli Studios di Hollywood, sta emergendo una nuova figura maschile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'editoriale di Simone Marchetti: «I nuovi maschi: un lavoro di cura, non di censura»

Altre fonti ne stanno dando notizia

