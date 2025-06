Lecce il borsino al fantacalcio 2024-25 | i 3 migliori e i 3 peggiori per fantamedia

Il fantacalcio 2024-25 sta entrando nel vivo e il Lecce si rivela una squadra da tenere d'occhio! Tra i migliori, i giocatori che hanno brillato con le loro prestazioni, regalando punti preziosi ai fantallenatori. Dall'altro lato, però, ci sono anche alcuni delusioni che hanno fatto storcere il naso. Scoprire chi sono i re e i flop della rosa di Giampaolo è fondamentale per pianificare strategicamente le prossime mosse nel tuo fantateam!

Ecco chi ha regalato soddisfazioni e chi invece ha deluso al fantacalcio tra i giocatori della squadra di Giampaolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lecce, il borsino al fantacalcio 2024-25: i 3 migliori e i 3 peggiori per fantamedia

Su questo argomento da altre fonti

Ecco chi ha regalato soddisfazioni e chi invece ha deluso al fantacalcio tra i giocatori della squadra di Giampaolo

Da gazzetta.it: Ecco chi ha regalato soddisfazioni e chi invece ha deluso al fantacalcio tra i giocatori della squadra di Giampaolo ...

Fantacalcio, c'è Lecce-Fiorentina: curiosità e precedenti

Lo riporta fantacalcio.it: C'è anche Lecce-Fiorentina nel programma della 8^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio ... è la squadra che nell’anno ...

Lecce-Empoli, i consigli per il Fantacalcio

Scrive fantacalcio.it: Manca sempre meno per l'inizio della 12a giornata di Serie A e di conseguenza anche del turno di Fantacalcio. In questo turno andrà in scena anche il match tra Lecce ed Empoli, in programma venerdì 8 ...