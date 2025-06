Le stragi a Gaza i messaggi pericolosi e l’antisemitismo in Occidente

La violenza a Gaza non è solo un conflitto lontano, ma riflette tensioni crescenti anche nei nostri paesi. L'episodio di Boulder, con il suo mix esplosivo di antisemitismo e ideologie radicali, segna un punto critico in una società già lacerata da divisioni. Cosa significa tutto ciò per il futuro del dialogo interetnico? In un clima di paura, è fondamentale riscoprire la forza della comprensione reciproca.

Il signor Soliman, immigrato egiziano in attesa di asilo negli Stati Uniti, ha lanciato due bombe molotov, ma ne aveva preparate altre quattordici, contro un gruppo di ebrei di Boulder, Colorado, che da due anni scendono in piazza per chiedere la libertà per gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Soliman ha gridato «Palestina libera» e ha detto di voler «uccidere tutti i sionisti». Ne ha feriti dodici, tra cui una quasi novantenne sopravvissuta all’Olocausto. Due settimane fa, due giovani funzionari dell’ambasciata israeliana a Washington sono stati assassinati a sangue freddo da un tizio che ha urlato «Palestina libera». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le stragi a Gaza, i messaggi pericolosi, e l’antisemitismo in Occidente

Israele, quali sono i paesi che stanno abbandonando Nethanyahu per le stragi di Gaza - Di fronte alle recenti stragi a Gaza, diversi paesi stanno abbandonando Netanyahu, criticando le operazioni militari.

A Gaza è strage continua. Per trovare il colpevole, ieri @Corriere si interrogava sul movente: "A che scopo aprire il fuoco contro migliaia di persone inermi che volevano soltanto un po' di cibo?". Dopo 20 mesi di g3n0cidi0, il dubbio: chi? a che scopo? #GazaS Tweet live su X

Striscia di Gaza, nuova strage di civili durante la consegna degli aiuti umanitari a Rafah: l’Idf ammette l'attacco e l'Onu chiede un'indagine indipendente Tweet live su X

Ancora un strage di civili palestinesi nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation. Almeno 27 i morti tra le persone in fila per il cibo. Israele stavolta ammette di aver sparato ma parla di "individui fuori dal percorso autor Tweet live su X

Strage nel kibbutz. A Gaza spariti interi quartieri

Lo riporta ilmanifesto.it: Naama Rotenberg, un assistente sociale, vive dal 2009 a Saad un kibbutz religioso ad appena 4 km da Gaza e adiacente a un altro kibbutz, Kfar Aza, un po’ più grande. Ieri raccontava ai giornalisti di ...

Ancora stragi a Gaza, 1,9 milioni di sfollati e bambini che muoiono per malnutrizione

Come scrive msn.com: Ciò che trovano è da film dell’orrore. Ma non è un film. È la realtà di Gaza. Biberon e orsetti di peluche insanguinati. Corpi smembrati. È l’orrore di Gaza. È il genocidio di Gaza.

Strage a Gaza, 33 vittime dei raid israeliani: più della metà erano bambini

Lo riporta msn.com: La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas ha affermato che gli attacchi aerei israeliani odierni hanno ucciso almeno 33 persone, più della metà delle quali erano bambini.