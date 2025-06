Le strade come un campo minato i furgoni incendiati e lo scontro a fuoco | il film dell’assalto alla logistica di Lacchiarella

Un assalto audace e fallimentare a Lacchiarella, dove la criminalità si confronta con la sicurezza delle logistiche. I tredici bossoli e le tracce di sangue raccontano di un conflitto che va oltre il furto: è l'evidenza di un territorio sempre più sotto assedio. Ma perché i ladri hanno lasciato intatti beni per 5 milioni? Un segnale inquietante che ci interroga sulle nuove strategie della criminalità organizzata nel nostro paese. La lotta è solo all'inizio.

Lacchiarella (Milano) – A terra tredici bossoli calibro 9x21 e tracce di sangue che fanno pensare che uno dei fuggitivi sia stato ferito nella sparatoria. Almeno sedici banditi spariti nel nulla. Senza bottino, però: smartphone e tablet per un valore commerciale di 5 milioni di euro sono rimasti al loro posto. I ladri non sono riusciti a portar via neppure un cellulare, stando alle prime informazioni, fronteggiati da una guardia giurata cinquantunenne che ha aperto il fuoco con la sua arma d’ordinanza; i cinque-sei operativi hanno risposto, usando una delle tre pistole sottratte ad altrettanti vigilanti pestati e immobilizzati, ma alla fine sono stati costretti a scappare a mani vuote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le strade come un campo minato, i furgoni incendiati e lo scontro a fuoco: il film dell’assalto alla logistica di Lacchiarella

