Le proposte dei ragazzi delle scuole medie per piazza Ganganelli consegnate al sindaco Sacchetti

Una ventina di giovani talenti delle scuole medie si sono riuniti questa mattina in Municipio per condividere le loro innovative proposte per Piazza Ganganelli. Accolti dal sindaco Sacchetti e dall’assessore Borghesi, hanno espresso con entusiasmo idee fresche e creative, dimostrando come la voce dei giovani possa davvero fare la differenza nel creare una città più vivibile e coinvolgente. Queste proposte rappresentano un passo importante verso un futuro condiviso e partecipato.

Una cinquantina di ragazzi e ragazze delle classi 1D e 1G della scuola media Franchini, succursale Saffi, sono stati accolti questa mattina (mercoledì 4 giugno) in Municipio dal sindaco Filippo Sacchetti e dall'assessore ai Progetti scolastici, Filippo Borghesi, che hanno ascoltato dalla voce.

