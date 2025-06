Le previsioni meteo di oggi 4 giugno ad Avellino

Oggi, 4 giugno, Avellino si prepara a vivere una giornata di sole con cieli poco nuvolosi e temperature che toccheranno i 32°C! Perfetto per approfittare delle prime gite estive o di un pranzo all'aperto. Con l’aumento delle temperature, non dimenticate di idratarvi e proteggervi dal sole. Questo è solo l'inizio: l'estate sembra promettere weekend da sogno! Preparati a goderti il bel tempo!

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4190m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 4 giugno ad Avellino

