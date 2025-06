Le opere di 12 artigiani di Caltagirone al Festival della Maiolica 2025

Caltagirone sbarca in Liguria con la terza edizione del Festival della Maiolica, dal 6 all'8 giugno! Quattro comuni si trasformano in palcoscenico per le creazioni di 12 artigiani, celebrando l’eccellenza del "made in Italy". Un'opportunità imperdibile per scoprire la storia e la passione dietro ogni pezzo. Non perdere l’occasione di vivere un weekend all'insegna dell'arte, della tradizione e della bellezza!

Le ceramiche di Caltagirone in Liguria, alla terza edizione del Festival della Maiolica, una serie di eventi diffusi in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno nei quattro comuni della Baia della Ceramica: Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure. A rappresentare il "made. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Le opere di 12 artigiani di Caltagirone al Festival della Maiolica 2025

